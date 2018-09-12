Чеснок полезен, но относиться к нему стоит с осторожностью

Чеснок давно используется в народной медицине в качестве противомикробного средства. Считается, он может быстро избавить от вирусов и бактерий, пишет "Новости Ю Info". Ученые признают: у чеснока действительно есть заявленные свойства. Правда, доказано это было только на примере животных.



Фитонциды и эфирные масла, содержащиеся в чесноке, отвечают за производимый эффект. Также известно, что чеснок обладает иммуномодулирующими свойствами. Был проведен эксперимент. Добровольцев разбили на две группы. Первая включала чеснок в свой рацион, а вторая - нет. В итоге добровольцы из второй группы чаще имели простудные заболевания.



Плюс, чеснок оказывает благотворное воздействие на сердце и сосуды. В нем много цинка, магния, меди, селена и йода, которые помогают снижать артериальное давление и уровень холестерина. Однако стоит помнить, что чеснок уменьшает свертываемость крови, излишне активно стимулирует желудочно-кишечный тракт и повышает риск заражения ботулизмом. Также было доказано, что чеснок токсичен для клеток мозга.

