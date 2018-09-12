Врачи рассказали, действительно ли так важен витамин D

Витамин D помогает укреплять кости, однако специалисты призывают не переоценивать его значение. Как отмечают "Вести", исследование при участии более 500000 человек доказало, что витамин слабо помогает в предотвращении переломов.



Ученые уверенно заявляют: нет зависимости между повышением уровня витамина D в крови и снижением риска переломов. Также витамин не давал явных преимуществ в плане увеличения мышечной силы или двигательной активности. По их словам, миф об исключительной пользе витамина D опирается на данные исследований, которые проводились еще в 80-х годах.



Что касается дефицита витамина, то он, безусловно, опасен. Однако, по мнению ученых, современные нормы витамина чрезмерно завышены. "Нормальный" уровень может варьироваться от 50 до 80 наномолей на литр крови. Но последние исследования говорят: 30 наномолей более чем достаточно. Полноценный дефицит можно диагностировать, только если концентрация падает ниже 10 наномолей.



При этом избыток витамина D грозит сердечно-сосудистыми отклонениями. А стоит учитывать, что витамин способен накапливаться в организме. Примечательно: несколько исследований показали повышение риска падений и переломов у лиц, принимающих витамин D в большой дозировке, более 800 единиц.

