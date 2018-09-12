"Джон Сноу" обвинил Marvel в гомофобии

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале Игра престолов, упрекнул студию Marvel в гомофобии. Об этом пишет Variety.



Он отметил, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ.



"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?", - отметил актер.



Ранее сообщалось, что сериал Игра престолов получил семь премий Эмми, став триумфатором церемонии вручения "телевизионного Оскара".





