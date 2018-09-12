Магазин техники Шо – все, «шо нада» и даже больше

«Шо» – это магазин недорогой техники из Китая, основной целью существования которого является предоставление покупателям доступа к качественной, долговечной и надежной инновационной продукции. Среди задач магазина самой важной считается пропаганда комфортного «общения» с бытовой и компьютерной техникой и пользовательской электроникой.

Магазин техники shonada.com может сделать из вас уверенного пользователя, даже если вы на «Вы» с современными девайсами. Естественно, в приоритете для магазина и клиентоориентированность – стремление максимального удовлетворения потребностей потенциальных покупателей.

5 причин стать клиентом магазина «Шо»

Чем же «Sho» привлекает внимание потенциальных потребителей?

Широкий выбор продукции. На страницах каталога «Шо» можно отыскать товары на любой вкус – смартфоны, лэптопы и игровые консоли, беспроводные/проводные наушники, колонки, звуковые панели и мультимедийные проигрыватели, роботы пылесосы и приспособления для применения системы «Умный дом», а также другие не менее полезные и интересные разработки. Привлекательные цены. Создатели «Шо» позиционируют его как место реализации техники, доступной для всех желающих. В ассортименте найдутся продукты, соответствующие финансовым возможностям всех категорий потребителей. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Качество обслуживания в магазине китайской техники «Шо» находится на достойном уровне. Квалифицированные сотрудники всегда с удовольствием предоставляют консультации заинтересованным клиентам, бесплатно делятся полезной информацией и отвечают на актуальные вопросы, тем самым демонстрируя высокий уровень компетентности. Удобная система оплаты. Клиенты магазина могут оплачивать заказанные на сайте и купленные в магазине розничной торговли товары любым удобным способом – наличными, картой любого банка, и даже в рассрочку (ежемесячно равными частями). Консультацию относительно особенностей оплаты можно получить по номеру горячей линии и на официальном сайте «Шо». Доставка в любой уголок Украины. Товары, приобретенные в «Шо» транспортируются к получателю посредством использования услуг «Новой почты» в течение 24-72 часов. В Киеве доставка осуществляется с помощью курьерской службы, практикуется также самовывоз.

«Шо» – это магазин для истинных гиков и людей, желающих всегда идти в ногу со временем и желают оставаться в курсе новинок мира техники. Не знаете, что именно вам нужно? «Shonada» точно знает ответ на этот вопрос.