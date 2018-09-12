В Украине начали энергосертификацию зданий

В Украине начали выдачу энергетических сертификатов зданий с определением класса энергоэффективности по результатам энергоаудита, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.



"Сертификат – необходимый инструмент для работы ОСМД и Фонда энергоэффективности", - отметил министр регионального развития Геннадий Зубко.



По данным пресс-службы, энергосертификат позволяет оценить энергоэффективность сооружения и эффект от внедренных мероприятий, а также содержит рекомендации о следующих шагах.



"Сегодня (11 сентября - ИФ) мы запускаем рынок энергоаудиторов. Уже подписан меморандум с 21 вузом по созданию комиссий по аттестации энергоаудиторов. Второе, важное для нас направление – запустить совместно с МОН специальность "энергоаудитор" в высших учебных заведениях. Также уже есть договоренность с GIZ о проведении дополнительных тренингов для сертифицированных энергоаудиторов не только в Украине, но и за ее пределами", - добавил Г.Зубко.



Он также сообщил, что министерство ожидает принятия законопроекта "Об энергетической эффективности", который позволит создать инструменты и регуляцию для более эффективного потребления энергии не только в частном секторе, но и в промышленности, в сократить энергопотребление в транспортной и энергетической отраслях.

