Путин: Подозреваемых по делу Скрипалей нашли

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.



«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.



Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. Он надеется, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».



Великобритания 5 сентября обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.