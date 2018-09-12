На строительство дорог в 2019 будет выделено 56 млрд грн - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет что в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривень на дорожное строительство. "В следующем году на дорожное строительство мы выделим в сумме 56 млрд гривень", - сказал он в ходе заседания правительства в среду в Киеве. В частности, на местные дороги будет выделено 17 млрд грн.



Среди прочего, более 2 млрд грн будет предусмотрено на безопасность дорожного движения (островки безопасности, ограждение, переходы и тому подобное).



"75% всего акциза, который попадает из топлива, будет направлено как раз на дороги", - добавил В.Гройсман.



По словам премьера, в 2018 году на строительство дорог в целом выделено 47 млрд грн.

