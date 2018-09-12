Порошенко приветствовал IKEA в Украине

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с исполнительным директором шведской компании IKEA Стефаном Вановербеке приветствовал компанию в Украине, а также заявил, что ждет выхода на рынок Украины французского Decathlon и крупного арабского агроинвестора.



"IKEA – это знаковая компания, мне очень импонирует ваш слоган создания лучшей жизни. IKEA – это оптимальное соотношение цены и качества. Я так понимаю, что в 2019 году двери IKEA будут открыты", - сказал президент.



Он добавил, что открытия магазина IKEA в Украине ожидают "миллионы потенциальных потребителей", а сам магазин будет в новой для сети концепции city store.



"Я ожидаю, когда будет второй этап (выхода IKEA в Украину – ИФ) и IKEA примет решение о размещении здесь собственного производства", - заявил П.Порошенко и добавил, что в Украине есть все необходимые условия для производства качественной продукции.



Президент также сообщил, что ожидает в Украине французский бренд спортивной одежды Decathlon, а также встретится с агроинвестором из Саудовской Аравии.



Как сообщалось ранее, The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC), специализирующаяся на инвестициях в сельхозпроизводство, близка к покупке украинского агрохолдинга "Мрия".

