Однопартийцы Мэй готовят ее отстранение от власти - СМИ

В Великобритании около 50 членов Европейской исследовательской группы, которая входит в состав правящей Консервативной партии, провели встречу, на которой обсудили, как и когда они могли бы заставить премьер-министра страны Терезу Мэй отказаться от занимаемого ей поста. Об этом со ссылкой на источник сообщает в среду, 12 сентября, телеканал BBC.



По словам собеседника, депутаты встретились вечером накануне, 11 сентября. Они выступают против плана Мэй остаться в зоне свободной торговли с Евросоюзом после выхода Британии из состава экономического объединения.



Источник со ссылкой на участника встречи добавил, что законодатели уже готовили заявление о недоверии в мае.



Согласно правилам консерваторов, выборы лидера партии проводятся тогда, когда 15% всех членов парламентской фракции (сейчас это 48 человек) поддержат вотум недоверия.

