Названа самая несчастливая страна на планете

Наиболее несчастливой страной в мире исследователи назвали Центральноафриканскую республику, где боевые действия между различными группировками заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Об этом свидетельствуют данные опроса института Gallup.



Указано, что ЦАР оказалась одной из 11 стран, в которой большинство населения испытывало в предыдущий день "много физической боли". Почти все из этих 11 стран находятся к югу от Сахары в Африке.



На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастливые 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).



Лидерами по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран заняли Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).



В целом, по данным социологов, уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Число людей, которые говорят, что испытывают стресс и беспокойство, растет.



Социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, чувствовали ли они положительные эмоции днем ​​ранее. Всего исследователи провели более 145 тыс. интервью. Как минимум 70% людей сказали, что чувствовали счастье, улыбались или много смеялись.



Gallup ведет исследования уровня счастья в мире с 2006 года, и по сравнению с результатами предыдущих лет показатель 2017 года - худший.



"В целом мир находится в стрессе, обеспокоенный, печальный сегодня больше, чем мы когда-либо видели", - считает управляющий редактор института Мохаммед Юнис.

