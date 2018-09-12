IKEA откроет первый магазин в Украине в 2019 г.

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, официально заявила об открытии первого в ТРЦ Ocean Mall в Украине магазина в формате city store в 2019 году.



"Компания откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Это будет один из первых магазинов городского формата IKEA в мире… наряду с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем. Киевский магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall", - сообщила пресс-службы компании.



Согласно сообщению, новый формат магазинов меньший по размеру и расположен в центральной части города, чтобы удовлетворить требования современных потребителей, которые хотят осуществлять покупки ближе к дому, а также онлайн.



"С учетом результатов исследования рынка и потребительских предпочтений наша команда выбрала самую благоприятную бизнес-модель, которая даст возможность ІКЕА реализовать планы в Киеве уже в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели познакомятся с новым подходом ІКЕА к созданию комфортной жизни для как можно большего количества людей", - цитируется в сообщении главный исполнительный директор IKEA Юго-Восточная Европа Стефан Вановербеке.



Как сообщалось, в отчете шведского ритейлера за 2017 год отмечается, что компания тестирует новый формат city store с небольшой площадью и ближе к центру городов.



Так, уже известны планы IKEA открыть магазины площадью до 5 тыс. кв. м в варшавском торгово-развлекательном центре Blue City (Польша) и в центре Парижа (Франция). В них будет представлен меньший ассортимент товаров, при этом акцент смещен на услуги онлайн-коммерции.



В декабре 2017 года IKEA заявила о планах в течение двух лет открыть первый объект в Киеве.



По данным пресс-службы, развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.



Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода с 355 магазинами в 29 странах мира.



Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.



В 2017 финансовом году магазины IKEA Group посетили 936 млн людей; 2.3 млрд посетили сайт.

