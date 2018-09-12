Модрич покинет Реал зимой - СМИ

Полузащитник Реала Лука Модрич совершит переход в Интер в зимнее трансферное окно.



По информации Sport Mediaset, 33-летний хорват хочет получить возможность сыграть против бывшего одноклубника Криштиану Роналду, который теперь выступает за Ювентус.



Летом Интер уже пытался осуществить трансфер Модрича, но тогда он предпочел остаться в Мадриде, а руководство "сливочных" было недовольно, что переговоры велись напрямую с игроком.



Соглашение Модрича с Реалом действительно до лета 2022 года.



Сам футболист назвал летний трансфер в Интер чушью, однако его агент уверен, что рано или поздно он состоится.

