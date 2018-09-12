Волкер рассказал, какой должна быть миротворческая миссия ООН на Донбассе

Мандат миротворческой миссии под эгидой ООН должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на временно неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью DW, передает УНН.



"Он (мандат миротворческой миссии под эгидой ООН - ред.) должен быть достаточно широким, чтобы действительно обеспечивать безопасность на спорной (временно неконтролируемой Украиной - ред.) территории. Правильным было бы постепенное размещения миротворческих сил, чтобы они со временем контролировали вопросы безопасности на всей спорной (временно неконтролируемой Украиной - ред.) территории. У меня нет сейчас точных цифр, которые я мог бы назвать, но миротворческая миссия должна быть достаточно широкой, чтобы справиться с этой задачей", - подчеркнул К.Волкер.

