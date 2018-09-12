ООН: на планете голодает каждый девятый человек

В 2017 году число голодающих достигло 821 миллиона, таким образом на планете голодает каждый девятый человек. Об этом говорится в докладе ООН “Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире-2018”, передает УНН со ссылкой на ВОЗ.



“Согласно новым данным, число голодающих в мире растет, достигнув уже 821 миллиона в 2017 году, а это означает, что голод затронул каждого девятого человека на планете”, — говорится в сообщении.



Ситуация ухудшается в Южной Америке и большинстве регионов Африки, тогда как тенденция снижения уровня недоедания, характерная для Азии, значительно замедлилась.



По состоянию на 2017 год в Азии голодающих 515 миллионов, в Африке — 256,5 миллиона, в Латинской Америке и Карибском бассейне: 39 миллионов.



Одними из ключевых факторов роста голода в мире являются изменчивость климата, влияющая на нормы выпадения осадков и посевные сезоны, а также экстремальные климатические явления, такие как засухи и наводнения, равно как и конфликты и экономический спад.



Одновременно с голодом усугубляется и проблема ожирения среди взрослого населения. Примерно каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. Эта проблема наиболее актуальна для Северной Америки, но Африка и Азия также испытывают тенденцию к росту, говорится в докладе.



В мире насчитывается 38,3 миллиона (5,6%) детей до 5 лет, страдающих от избыточного веса. Взрослых, страдающих ожирением — 672 миллиона (13%, или каждый восьмой).



“Недоедание и ожирение сосуществуют во многих странах. Как отмечается, эти явления могут наблюдаться даже в одном доме. Затрудненный доступ к питательной пище из-за ее более высокой стоимости, стресс, связанный с отсутствием продовольственной безопасности, и физиологическая адаптация к перебоям с продовольствием помогают объяснить, почему семьи, находящиеся в состоянии отсутствия продовольственной безопасности, могут быть более склонны к ожирению”, — говорится в докладе.

