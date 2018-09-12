У Варфоломея рассказали о миссии экзархов в Киев

Назначение экзархов Вселенского патриарха Варфоломея в Украину поможет строительству поместной независимой Церкви. Об этом в интервью итальянскому агентству церковных новостей SIR заявил митрополит Галльский Эммануил, местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя.



"Два экзарха призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в данном случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - сказал митрополит.



Таким образом, продолжил иерарх, главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в "содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и, наконец, содействии строительству поместной независимой Церкви".



По словам митрополита Эммануила, патриарх Варфоломей намерен защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского".



Таким образом, добавил митрополит, Константинополь несет "двойную ответственность - как в православном мире в целом, так и в Украине в частности".

