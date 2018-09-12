ЕС сохранит контакты с Британией по торговле и безопасности после Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сохранит контакты с Великобританией в сфере торговли и безопасности после выхода страны из ЕС. Об этом он сказал в среду, 12 сентября, в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает Reuters.



В частности, Юнкер подтвердил обещание о "тесных связях" в сфере торговли и безопасности с Великобританией после Brexit.



При этом он отметил, что Европейский Союз не будет компрометировать ключевые условия Brexit.

