В Нидерландах открыли дорогу из переработанного пластика

В Нидерландах в городе Зволле в тестовом режиме открыли для велосипедистов дорогу, сделанную из переработанного пластика. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 12 сентября.







Покрытие изготовили из использованных пластиковых бутылок. Пока что им устелили участок длиной 30 метров.



Пока велосипедисты тестируют отрезок, разработчики не нарадуются. По их словам, устанавливается дорожное полотно быстро, имеет систему предотвращения подтопления, а внутри еще и можно проложить провода.

