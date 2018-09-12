Доказана польза голодания для продления жизни

Ученые Университета штата Джорджия (США) выяснили, что химические соединения, вырабатываемые организмом при голодании и ограничении калорий, оказывают омолаживающий эффект и продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



Исследователи проанализировали, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Как и другие кетоновые тела (содержат кетоновую группу) гидроксибутират образуется в печени при окислении жирных кислот в период голодания, низкокалорийных диет и интенсивных физических упражнений. Оказалось, что именно это соединение обеспечивает связь между ограничением поступающих в организм калорий и замедлением старения. Ученые показали, что бета-гидроксимасляная кислота способствуют омоложению эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.



β-гидроксибутират связывается со специфическим белком, который усиливает активность транскрипционного фактора Oct-4, регулирующего деление соматических стволовых клеток и поддерживающего обновление сосудистых тканей.



Ученые считают, что в будущем станет возможно сымитировать этот эффект с помощью препаратов, воздействующих на гидроксибутират или Oct4, не заставляя людей голодать. Это позволит значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и рака.

