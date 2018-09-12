Волкер заявил о готовности США поставлять оружие Украине в связи с ситуацией на Азове

США обеспокоены ситуацией на Азовском море и готовы продолжить поставки Украине вооружений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. "Вы упомянули Азовское море, и это действительно предмет серьезной озабоченности.



Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей", - сказал Волкер в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, связан ли с ростом напряженности в Азовском море сигнал о готовности администрации США поставить Украине дополнительное летальное оружие.



При этом он отметил, что считает поставленные США антиснайперские и особенно противотанковые ракетные комплексы "очень полезными для Украины с точки зрения обороны". "Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины", - заявил Волкер.



Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Во вторник замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

