Сущенко готов написать прошение о помиловании

Украинский журналист Роман Сущенко, которого удерживают в РФ, готов написать прошение о помиловании. Об этом в среду, 12 сентября, заявил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин в комментарии телеканалу Прямий.



"Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с прошением о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, и Роман со мной согласен, так как неважно, что ты напишешь, а главное оказаться в Киеве", - сказал юрист.



Он подчеркнул, что Сущенко не признает свою вину и не считает, что прошение о помиловании свидетельствует об обратном.

