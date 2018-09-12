Недоедим для счастья нации...

Конечно, это видео порвало пердаки и бомбануло пуканы многих украинских патриотов, до сих пор искренне уверенных, что «мир с нами». И не могло не порвать и не бомбануть! Еще бы! Этот наглый Владимир Путин, давно разоблаченный в Украине как форменный «агрессор» и «оккупант», едет на свой Дальний Восток и там демонстративно угощает главу Китая Си Цзиньпина блинами с черной икоркой и запивает все это дело холодной водочкой. А потом еще и издевательски констатирует: «Ну что, вкусно». И товарища-пана Си это явно радовало. Он не выплюнул снедь, не зиганул, не заорал «СУГС». А мог бы!



Ведь на него так надеются в Киеве. Редко кто из «кэрманычей» нации, обволакивая ее утешительными или обнадеживающими словами, обходится без упоминания Китая. Он-де, Китай этот, должен всячески помочь древним шумерам построить на Днепре процветающую демократию. Мощную экономически, развитую финансово и сильную своей самой нагодованной армией. Ну, там новый Великий шелковый путь замутить и завалить Украину всем необходимым по божеским ценам, кредитами подсобить, на международной арене, например, в ООН, проукраинскую мазу потянуть. Потому что, уверены в Киеве, это и Китаю выгодно. Вдруг Путин на границе Хабаровского края, как в Донбассе, какую-нибудь «Маньчжурскую народную республику» замутит, а патриоты ему в спину и ударят. Привычно, как Степан Бандера с Романом Шухевичем учили расправляться с кремлевско-советскими активистами, после Великой Отече… пардон, Второй мировой войны приехавшими в Галичину учить тамошних патриотов читать, писать, мыться, чистить зубы, подтираться не лопухом и вообще соблюдать эту гиги... гиге... как ее, черт, гигиену и не вонять в приличном месте. Почти полвека учили. И научили бы, если бы СССР не развалился. Из-за сопротивления галичан...



Но тут же совсем другой случай. Не гигиенический, а, можно сказать, геополитический: бить Путина надо, чтобы союзнику Китаю помочь. А пан Си, мало осведомленный о планах и возможностях Киева, с Путиным водку распивает! Более того, едет с ним на круглый стол, посвященный сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, во время которого Россия планирует заключить контрактов на 3 триллиона. Хорошо, хоть рублей. Но все равно сумма убийственная. И часть из этих контрактов – китайские. Равно как и российско-китайский товарооборот, как-то удовлетворенно после водочки заявил Путин, по итогам текущего года может достичь 100 млрд. долл. Долларов! Уму не постижимо! А как же Украина, прочно стоящая на передних рубежах демократического мира и гордо балансирующая на грани банкротства?!..



Китай этот, должен всячески помочь древним шумерам построить на Днепре процветающую демократию. Мощную экономически, развитую финансово и сильную своей самой нагодованной армией. Ну, там новый Великий шелковый путь замутить и завалить Украину всем необходимым по божеским ценам, кредитами подсобить, на международной арене, например, в ООН, проукраинскую мазу потянуть. Потому что, уверены в Киеве, это и Китаю выгодно

«Согласно официальным данным Госстата, цены на социальные товары и услуги за время правления действующей власти выросли следующим образом: говядина подорожала на 131%, свинина – на 144%, курица тушка – на 153%, колбаса вареная – на 167%, сало – на 191%, крупы и хлебобулочные изделия – на 200-250%, молоко и молочная продукция – на 200%, топливо – на 170%, фрукты и овощи – на 100-150%, газ – в 8 раз, электроэнергия – от 200 до 367%, отопление – на 225%, горячая вода – на 200%, холодная вода – на 100-150%

Эксперт Котенко рисует апокалиптические картинки: «...Дальнейшее повышение цен на хлеб и социальные товары и услуги сделает их недоступными для социально незащищенных слоев населения». Но есть другая сторона медали: зато, повторяю, еды будет навалом. И чтобы нос Путину с его икрой под водочку утереть, и чтобы Си Цзиньпина накормить до отвала, если заявится в «нэньку». А с сытым даже паном Си можно и о кредитах продуктивнее поговорить. На это, видимо, и расчет

Короче, есть отчего негодовать патриотам, поражаясь чужой недальновидности прямо на Дальнем Востоке. Однако имеется и повод для спокойствия. И даже, не побоюсь этого слова, некоторого торжества. По крайней мере, кулинарно-гастрономического. Если пан-товарищ Си каким-то чудом завернет когда-нибудь и в Украину, то гаранту нации будет чем его угостить. И салом, и самогоном, и даже хлебом с солью. У нас теперь этого добра навалом. И с каждым днем будет все больше и больше, хоть завались. Во-первых, потому что мы отныне не «кормим империю». Во-вторых, сами не едим. Да-да, сами не едим и готовы угощать хоть пол-Китая. И, слава Богу, Госстат Украины это четко подтверждает. И все это – благодаря «революции достоинства-2014». Это именно «евромайдан» завалил Украину и шумеров с их «анижедетьми» снедью.Есть, правда, одна закавыка, можно даже сказать, по-путински иезуитская: еды в Украине так много не потому, что все производят в избытке, а потому что ее, еду, не... едят. А не едят не потому, что все – сознательные шумеры, укры, арии и расово правильные патриоты и активисты, которые не хотят есть, а потому, что не могут. Чем дальше по времени от «евромайдана», тем больше не могут. И может так статься, что совсем не смогут. Потому что... не на что будет купить.И я не зря пел осанну Госстату Украины. Раньше ведь только министр социальной политики Андрей Рева да и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждали, что все беды и болезни нации оттого, что она, нация, слишком много жрет. И потому слишком много тратит денег из своих доходов на еду. Но им не поверили, несмотря даже на то, что Рева заметно вспух, похоже, от постоянного голода, а Супрун всем своим изможденным видом показывает, что все там будем. С ее помощью или без нее, но все. И там. Особенно если будем переедать, а потом, после туалета, пользоваться коварными электросушилками для рук, которые и являются для нации наиглавнейшим источником депопуляции (вымирания то есть).А Госстат Украины подошел к вопросу еды научно – подсчитал, сколько и на что тратит деньги среднестатистическая семья «малэнькых украйинцив», которые уже, благодаря все тому же «евромайдану», доросли до шумеров, ариев и где-то даже укров. И недавно показал, что за последние 4,5 года население страны существенно обнищало. Если в конце 2013 года статистический украинец зарабатывал 450 долл. в месяц, то сегодня почти половина работающих людей – 47% – зарабатывает в месяц менее 174 долл. Слава «евромайдану»! Аналитик общественной организации «Публичный аудит» Максим Котенко недавно вообще потряс воображение цифирью: «Согласно официальным данным Госстата, цены на социальные товары и услуги за время правления действующей власти выросли следующим образом: говядина подорожала на 131%, свинина – на 144%, курица тушка – на 153%, колбаса вареная – на 167%, сало – на 191%, крупы и хлебобулочные изделия – на 200-250%, молоко и молочная продукция – на 200%, топливо – на 170%, фрукты и овощи – на 100-150%, газ – в 8 раз, электроэнергия – от 200 до 367%, отопление – на 225%, горячая вода – на 200%, холодная вода – на 100-150%, содержание дома и придомовой территории – на 100-150%. При этом размер прожиточного минимума с конца 2013 на начало 2018 года увеличился на 51%».Извините, конечно, за такое обилие цифр, но если абстрагироваться от них и переключиться на Путина и на войну в Донбассе, где нужны мужество, самоотреченность и выдержка, то все равно получается, что даже сало подорожало почти на 200%, то есть в два раза. А это ведь «украинский наркотик», настоящий маркер для справжнего патриота, если он (патриот) всегда пишет слово «сало» с большой буквы, а «Москва» – с маленькой. Тот же Котенко, как какой-нибудь «ватник», посланный Путиным испоганить жизнь эффективному винницкому менеджеру Вове Гройсману во главе украинского Кабмина, ехидненько так замечает: правительство считает, что при росте цен в 100-200% социально незащищенные слои населения могут выжить с доходом, выросшим всего на... 51%, в два-четыре раза меньше, чем рост цен.Но и это еще не все. Скоро даже где-то чудом добытое сало будет не на что положить в виде бутерброда. Ибо цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта повысилась на 200%, а ржаной хлеб подорожал на 214%. И только за 2018 год цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта выросла на 7%, на ржаной – на 6,3%.И тут не до еды, конечно. По данным Госстата за 2017 год, четверть населения Украины уже в прошлом году была не в состоянии позволить себе мясо и рыбу каждый день. Не говоря уже о сале. А вот в 2013 году количество таких людей было в пределах 16,9%, но – опять же слава «евромайдану» – все наладилось, и количество голодающих растет, а товарные массы еды накапливаются.В такой ситуации, конечно, правы и Рева, и Супрун: укры и даже шумеры слишком много тратят на еду. И тот же Госстат бесстрастно это подтверждает: в Украине расходы населения на еду по итогам первого квартала 2018 года составили 49,3% от всех потребительских расходов. Что покажут итоги года, пока не ясно. Но для сравнения: расходы украинцев на продукты питания в 2017 году составляли 49,9%, а в 2010-2015 годах – 50,1-53,1%. То есть фигово было всегда, но может быть, увы, еще хуже. Упомянутый эксперт Котенко замечает, что в конце 2018 года доходы населения планируют увеличить всего на 4,3%. А значит: «Повышение будет полностью поглощено ростом цен. Большинство работающих людей также имеет доход, практически несовместный с жизнью».Но ведь есть еще и другие расходы, на которые нужны деньги. Коммунальные услуги являются второй по величине статьей расходов украинцев. Но, по подсчетам Госстата, почти 60% населения уже не способно оплатить коммунальные услуги. А есть же еще расходы на непродовольственные товары (одежда, техника, товары для дома), на покупку лекарств и оплату медицинских услуг, на алкоголь и сигареты, на проезд, образование, в конце концов на отдых, на уличную еду и рестораны, которыми тоже по привычке хочется себя побаловать.И как дальше жить? Эксперт Котенко рисует апокалиптические картинки: «...Дальнейшее повышение цен на хлеб и социальные товары и услуги сделает их недоступными для социально незащищенных слоев населения». Но есть другая сторона медали: зато, повторяю, еды будет навалом. И чтобы нос Путину с его икрой под водочку утереть, и чтобы Си Цзиньпина накормить до отвала, если заявится в «нэньку». А с сытым даже паном Си можно и о кредитах продуктивнее поговорить. На это, видимо, и расчет.Одним словом, никогда еще не было в Украине таких эффективных менеджеров, смотрящих на проблему так глубоко. Метра на полтора-два, или какова там сегодня глубина могилы для украинцев, готовых умереть с голоду, лишь бы пан Си был сыт, а Путин – с утертым носом...Но вернемся к тому, с чего начинали – с икры под водочку на Дальнем Востоке. Есть, конечно, смутное подозрение, что Путину и особенно Си глубоко плевать на все эти шумерские приготовления с едой, отобранной у населения. Они другие проблемы решают. Как, например, противостоять США – верному другу и партнеру Украины во всех делах. Для этого они, параллельно форуму во Владивостоке, забахали совместные военные учения «Восток-2018», самые масштабные с 1981 года. Чтобы, значит, вместе соответствовать во всеоружии современным вызовам. И как бы случайно в это же время в Украину засобирался спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Потому что «удар в спину Путину» – это в современной геополитике всегда актуально. И в Сирии, и в Украине (конкретнее – в Донбассе), и где-либо еще. Что привезет мистер Волкер голодной, но затаренной едой нации, пока не понятно – или войну, или мир, или покорное участие в «Большой сделке» между США и Россией, которая ищет в Китае надежу и опору и готова решать украинские проблемы за спиной Киева......И, как видим, находит. Дружба Си и Путина – демонстративная, хоть и оскорбительна для укро-патриотов. Но они вынуждены терпеть. Голодать и терпеть. Потому что, как заметил активный «фейсбучник», некто Юрий Хаджийский: «Миграция рабов возможна только в пределах галеры». Как говорится, «СУГС». И приятного аппетита тем, у кого что-то еще есть...P.S. Кстати, согласно собственным исследованиям, Министерство сельского хозяйства США считает, что Украина входит в ТОП-10 стран с самыми высокими расходами на питание. И понимает, что процент расходов на еду является показателем уровня материального благополучия – чем выше этот процент, тем хуже живет население. Но США поставляют в Украину либо таких министров, как Супрун, либо «Джавелины», которые, как известно, на хлеб не намажешь. Особенно на тот, которого часто нет, а скоро и вообще может не быть. Такая вот петрушка – есть в этом что-то каннибальское...