Во Вьетнаме попросили граждан не есть собак

Власти вьетнамской столицы Ханоя призвали жителей отказаться от собачьего мяса, пишет BBC News. Причины отказа от традиции — вред репутации города и угроза смертельных заболеваний.



В народном комитете Ханоя заявили, что старинная азиатская практика — «пятно на образе цивилизованной и современной столицы». Кроме того, употребление в пищу собачьего мяса грозит такими болезнями, как лептоспироз и бешенство.



На данный момент более тысячи столичных магазинов продают мясо собак и кошек. Кошачье мясо менее популярно, но тоже идет в пищу. Представители комитета подчеркнули, что животных часто умерщвляют жестокими способами.



В городе проживает приблизительно 490 тысяч кошек и собак. В основном это домашние питомцы, но около 10 процентов животных выращивают на убой. В то время, как многие вьетнамцы отказываются их есть, традиция остается «глубоко укоренившейся» во вьетнамском обществе. Даже те, кто согласен с мнением городских властей, считают, что далеко не все захотят и смогут избавиться от устоявшейся привычки, отмечает телеканал.



По мнению одного из пользователей Facebook, запрет на мясо нарушит свободу граждан. Он предложил обложить продажу собачьего мяса налогами или разрешить его продажу только в специально отведенных местах.



Мясо собак — одна из крупнейших статей пищевой индустрии Вьетнама. Оно пользуется спросом из-за дешевизны. По информации газеты The Guardian, в стране ради мяса ежегодно убивают до пяти миллионов собак.

