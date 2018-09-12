НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»

Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе «Союза» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите. Слова астронавта НАСА приводит CBS News.



«Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж», — сказал Фойстел.



Астронавт выразил надежду на успех расследования причин случившегося, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, которые остановили утечку воздуха из «Союза».



Согласно данным «Коммерсанта», специальная комиссия «Роскосмоса», занимающаяся выяснением причин возникновения инцидента, в приоритетном порядке рассматривает версию случившегося, согласно которой отверстие в обшивке корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.

