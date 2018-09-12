Вышел трейлер нового сезона Ходячих мертвецов
В Сети появился новый трейлер девятого сезона популярного сериала Ходячие мертвецы. Он был опубликован на YouTube-канале GameSpot Universe Trailers.
Девятый сезон станет последним для актера Эндрю Линкольна - исполнитель роли главного героя покидает проект. В целом он снимался в сериале на протяжении десяти лет.
Уже в девятом сезоне персонаж Линкольна будет появляться значительно меньше. Вместо него на первый план выйдет герой Нормана Ридуса – Дерил Диксон.
Ходячие мертвецы - постапокалиптические телесериал, созданный Фрэнком Дарабонтом. Он основан на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана.
Источник: Обозреватель
18:19