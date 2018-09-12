Делегаты от Таджикистана устроили драку на совещании ОБСЕ

В Варшаве во вторник, 11 сентября, у входа в отель, где проходит ежегодная конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители делегации правительства Таджикистана подрались с активистами таджикской оппозиции. Об этом пишет Радио Свобода.







Отмечается, что член правительственной делегации Таджикистана ударил кулаком сторонника оппозиции Сулаймони Орзу. Это случилось после того, как тот передал бывшему члену Партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддину Сатторову бумагу с надписью: "Свободу политзаключенным!" Пострадавший, как он сам утверждает, собирался сфотографировать Сатторова.



Драку оперативно пресекли присутствовавшие сотрудники отеля.

