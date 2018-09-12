В Украине в ближайшие сутки будет солнечная и теплая погода

В Украине в ближайшие сутки 13 сентября погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°, на Закарпатье до 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.



В Киеве 13 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 сентября самая высокая температура днем была 32,1° в 1905 года, самая низкая ночью 3,0° в 1893 году.



В Украине 14 сентября в северных регионах, Херсонской области и в Крыму, а днем и на крайнем западе страны местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь и гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный (на западе и севере страны - юго-западный) 5-10 м / с.



Температура ночью 12-17 °, днем 22-27° , на Закарпатье 25-30 °.



В Киеве 14 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23 - 25°.



По состоянию на 9:00 среды, 12 сентября, в температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах г.Киева 20°.

