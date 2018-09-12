WP: Россия и Китай посылают сигнал Вашингтону о союзе против США

Китай и Россия послали Вашингтону недвусмысленный сигнал: под давлением США исторические соперники становятся союзниками, пишет американская газета The Washington Post.



Во Владивостоке 11 сентября президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума в дальневосточном регионе. Примечательно, что в это же время более 3 тыс. военнослужащих Китая присоединились к российским вооруженным силам на совместных учениях «Восток-2018», добавляет WP.



Кроме того, участие Китая в российских военных учениях демонстрирует важный сдвиг: две страны, которые давно считают друг друга потенциальными военными противниками, стали партнерами в борьбе с США, пишет американская газета.



Между тем, администрация президента США Дональда Трампа переориентировала стратегию национальной безопасности американцев на конкуренцию с Россией и Китаем, которые были охарактеризованы в документе как государства, стремящиеся «создать мир, противоположный ценностям и интересам США».



Растущая напряженность между Пекином и Вашингтоном повысила в глазах Китая ценность российских военных технологий и опыта, считают эксперты WP. Cанкции против Китая делают экономическую мощь Пекина более привлекательной, поскольку тот теперь ищет новых союзников, отмечается в материале.



Расширение российско-китайского военного сотрудничества дает КНР ценный доступ к российским военным технологиям, напоминают эксперты.



В последние годы Россия начала продавать Китаю самое современное вооружение, в том числе зенитно-ракетный комплекс «С-400» и истребитель Су-35. В еще недавнем прошлом экспорт такого оружия сдерживался из-за опасений Москвы о том, что Китай является потенциальным противником и может украсть российские военные технологии. Тем не менее, на фоне конфликта с Западом, подобные опасения рассеиваются.



Критики стратегии национальной безопасности Трампа говорят, что сближая Россию и Китай, Вашингтон рискует подтолкнуть их к большему противостоянию США, заключает Washington Post.

