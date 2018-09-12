Пенсионная реформа в Украине дает результаты - МВФ

В миссии Международного валютного фонда считают, что пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты. Об этом в среду, 12 сентября, сообщили в Министерстве социальной политики. "Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их дольше работать.



Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил глава миссии МВФ Рон ван Роден на встрече с министром соцполитики Андреем Ревой.



Как отмечается, в целом оценка миссии такова: реформа дает ожидаемые и ранее обсуждаемые результаты.



Напомним, новые правила выхода на пенсию встпуили в силу с 1 января. МВФ требовал повысить пенсионный возраст для украинцев, но был найден другой вариант - повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

