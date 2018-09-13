МО РФ: боевики в Сирии собираются отравить хлором детей-сирот для инсценировки химатаки

Террористы в Сирии похитили из лагерей беженцев группу детей-сирот, которых отравят хлором насмерть для инсценировки применения химоружия. Об этом сообщили в среду в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).



По данным Центра, из населенных пунктов Берна, Зерба и Зайтан провинции Алеппо отобрали 22 ребенка с родителями для участия в инсценировках химатак. Российские военные отметили, что в одном из помещений подконтрольной "Джебхат ан-Нусре" (террористическая группировка, запрещена в РФ) тюрьмы "Икаб содержится еще одна группа похищенных из лагерей беженцев детей-сирот, которая предназначена для съемок летальных сцен.



Согласно информации населения провинции Идлиб, признаки подготовки этой химатаки зафиксированы в населенном пункте Кфар-Зайта. Отравляющие вещества для провокаций завезены в населенные пункты Кфар-Нбуда и Калаат-эль-Мудик.



В Центре отметили, что продолжают внимательно следить за обстановкой в Идлибе совместно с представителями сирийской вооруженной оппозиции и местными жителями, чтобы пресечь попытки террористов устроить провокации с отравляющими веществами против гражданского населения.



Как сообщали ранее в Минобороны всего в провинцию Идлиб террористами для проведения провокаций было доставлено восемь емкостей с хлором.



"Белые каски" вместе с террористами готовят в Сирии реальную химическую атаку с применением хлора против мирных жителей. Она будет использована как повод для обвинения в использовании химического оружия сирийскими войсками, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.



По данным Центра, с 9 сентября "Белые каски" в сирийском Хан-Шейхуне каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием примерно 30 гражданских лиц, в том числе около десятка детей в возрасте от восьми до 12 лет.



В Центре добавили, что при этом "Белые каски" вместе с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора, чтобы обвинить в "химатаке" сирийскую армию. Отмечается, что вещество планируется применить против участников съемки из числа местных жителей.



Согласно полученным данным, члены "Хуррас ад-Дин" (террористическая группировка, запрещена в РФ) подготавливают места для проведения подрывов емкостей отравляющих веществ. "Для съемок "белокасочников", оказывающих помощь пострадавшим, в северо-восточной части Хан-Шейхуна специально развернут полевой медицинский пункт", - говорится в сообщении.



Российские военные также сообщили, что, "по неопровержимой информации", 11 сентября в н. п. Джиср-эш-Шугур съемочные группы регионального филиала американского новостного телеканала и некоторых ближневосточных каналов сняли девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" против мирных граждан сирийскими войсками.



На всех видео помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски").



"По итогам съемок вечером 11 сентября на совместном совещании представителей "Белые каски" и боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ТАСС) из девяти видеосюжетов только два были одобрены для передачи "после команды" в Организацию Объединенных Наций и ОЗХО", - сказали в Центре по примирению. Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях.



