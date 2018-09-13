В МВД изменили список и признаки чрезвычайных ситуаций на Украине

МВД приказом от 6 августа 2018 года № 658 утвердило Классификационные признаки чрезвычайных ситуаций. Такие признаки не обновлялись с 2013 года (предыдущий приказ об их определении утвердило МЧС), передает ЮрЛига.



Приказом определены чрезвычайные ситуации:



техногенного характера;

природного характера;

социального характера.



Для каждого вида чрезвычайных ситуаций определены присущие им классификационные признаки.



В частности, к чрезвычайным ситуациям техногенного характера отнесены гибель или травмирование людей вследствие пожаров и взрывов, аварий, катастроф, аварийных происшествий, ДТП; возникновение непосредственной угрозы жизни людей опасными (поражающими) факторами источника опасной ситуации (аварии, события), что привело к экстренной эвакуации свыше 50 человек; аварии на транспорте с должностным лицом органа государственной власти; катастрофа на железнодорожном транспорте (в том числе метрополитене), которая привела к столкновению пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом железнодорожного транспорта, сход подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, а также к гибели и/или травмированию людей и т. п.



К чрезвычайным ситуациям природного характера относится гибель или травмирование (заболевание, отравление) людей в результате опасных природных явлений или происшествий медико-биологического характера; землетрясения с превышением фоновой сейсмичности на 1 балл; разрушение отдельного здания или сооружения гражданского назначения (в том числе жилого), имеющее класс последствий (ответственности) СС3 (СС2), в результате воздействия опасного природного явления; повреждение и/или разрушение отдельных объектов электрических сетей напряжением выше 6 кВ вследствие опасных природных гидрометеорологических явлений; ухудшение жизнеобеспечения людей вследствие прекращения движения автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного и местного значения из-за влияния опасного природного явления и т. п.



К чрезвычайным ситуациям социального характера отнесены гибель или травмирование людей вследствие опасных событий; вооруженное нападение, захват и удержание зданий органов государственной власти, правоохранительных органов, государственных учреждений; покушение на жизнь должностного лица органа государственной власти (Президент, Председатель Верховной Рады, Премьер-министр Украины) или народного депутата Украины и т. п.

