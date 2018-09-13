ГФС готовит масштабную проверку украинских предприятий

До конца 2018 года Государственная фискальная служба готовит проверки бизнеса - а конкретно 2 865 предприятий. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными. В пресс-службе ведомства отметили, что все отобранные плановые проверки предприятия имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов.



Так, подлежащие проверкам компании отбираются по данным информационно-телекоммуникационных систем ГФС и по предложениям структурных подразделений фискального ведомства.



Помимо основного списка подозрительных компаний ГФС также проверяет их структурные подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.



В этом году отобранные для плановых проверок бизнесы имели следующие риски:



2901 — имели уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

2881 — имели уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

1050 — задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения;

385 - имели отношения с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы, обанкротились;

372 - по Системе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита имеют несоответствия;

199 - осуществляли операции по приобретению товаров (услуг) у сомнительных поставщиков;

34 - совершили внешнеэкономические операции через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.



