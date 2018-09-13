Вопреки блокировке российские сайты популярны на Украине

Сразу три российских сайта вошли в десятку самых посещаемых украинцами интернет-ресурсов. Результаты исследования за август опубликованы компанией Factum Group Ukraine. Так, соцсеть "ВКонтакте" занимает четвертую позицию, поисковик "Яндекс" – восьмую, еще одна соцсеть –"Одноклассники" расположилась на девятой строчке.

Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. В популярности российских ресурсов в русскоязычном интернет-пространстве никто не сомневается. Но есть одно "но". Дело в том, что на Украине эти сайты с мая 2017 года официально заблокированы. Сделано это было по указу президента страны Петра Порошенко в рамках очередных санкций против России. Причем "черный список" российских сайтов постоянно пополняется. В середине июля СБУ потребовала заблокировать 180 веб-ресурсов.



При этом сами украинцы восприняли эту меру как полнейший абсурд. "Интернет-цензуру" они с легкостью обходят с помощью VPN, бесплатных плагинов, прокси-серверов и TOR-браузеров. Да и не все украинские провайдеры бросились исполнять президентский указ, сославшись на финансовые трудности. По некоторым оценкам экспертов, чтобы отключить пользователей, нужно порядка 50-60 тысяч долларов.



Вот и получается, что как бы ни старались украинские власти "защитить" своих сограждан от российского влияния в интернете, ничего у них не выходит. Украинцы продолжают сидеть на российских сайтах. И от своих привычек отказываться не собираются.

