Климкин: Украина никогда не будет поставлять воду в Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что киевские власти не будут поставлять воду в Крым.



По словам дипломата, Россия пытается использовать ситуацию с выбросом химикатов на заводе "Крымский Титан", чтобы обеспечить поставки воды на полуостров.



"На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", — приводит слова министра УНИАН.



Ситуация с кислотонакопителем на химзаводе "Крымский Титан" обострилась в конце августа, когда в результате выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев в городе Армянск и близлежайших селах образовался маслянистый желтый налет. 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Работа завода была остановлена. Экологическая ситуация вернулась в норму 7 сентября.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97% избирателей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

