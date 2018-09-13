На Украине проведут информкомпании о вступлении в НАТО и ЕС

До конца 2018 года на Украине будут проведены четыре информационные компании, во время которых в течение которых населению будут разъяснять вопросы о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.



Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 12 сентября, со ссылкой на председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олега Наливайко.



"Запланирован ряд содержательных мероприятий на выполнение уже утвержденных Кабинетом министров мер по европейской и евроатлантической интеграции. До конца года будут проведены четыре информационные кампании", – сказал Наливайко во время презентации исследования по осведомленности общественности о государственной политике в сфере интеграции Украины.



Напомним, около 42% украинцев считают членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 11 сентября.



Ранее сообщалось, что 5 сентября Комитет по вопросам нацбезопасности Верховной Рады поддержал законопроект президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в вопросе закрепления курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.



В Раде изменения в Конституцию планируют рассмотреть не раньше конца сентября.

