Суд рассмотрит дело об удержании "Механика Погодина" в Херсоне 19 октября

Владелец российского судна "Механик Погодин" компания "В.Ф. Танкер" заявила, что Украина пытается удержать танкер в порту Херсона, затягивая судебный процесс. Рассмотрение дела об удержании судна назначено на 19 октября, сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте компании.



"Украина продолжает искать любые возможности для удержания танкера "Механик Погодин" в порту Херсон. Теперь судья Херсонского окружного административного суда затягивает рассмотрение вопроса о неправомерном задержании судна портовыми властями первое заседание суда назначено только на 19 октября. Выбор столь отдаленной даты является очередным шагом согласованной политики СБУ Украины, портовых, пограничных, таможенных, а теперь и судебных органов, направленной на создание формальных поводов для блокирования судна", - говорится в сообщении.



Также в компании напомнили, что "несмотря на единые скоординированные действия властей Украины, до сих пор никто из них не взял на себя ответственность за удержание танкера".



Как сообщалось, 10 сентября компания "В.Ф. Танкер" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон танкера "Механик Погодин" и "способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна".

