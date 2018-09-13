Кроты испортили газон на стадионе в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

Украинский футбольный клуб "Шахтер" сообщил, что кроты испортили газон на стадионе "Металлист" в Харькове, где команда проводит домашние матчи, в том числе в рамках Лиги чемпионов.



"Перед матчем "Шахтер" - "Хоффенхайм" на ОСК "Металлист" в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны", - говорится в сообщении донецкого клуба на странице в Twitter. На опубликованном фото видны три горстки земли недалеко от углового флага.



На следующей неделе "Шахтеру" предстоит первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов - 19 сентября действующий чемпион Украины примет в Харькове немецкий "Хоффенхайм".

