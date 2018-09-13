Почему некоторые люди быстрее подхватывают простуду

Как отмечает The Daily Mail, наличие в теле риновируса еще не означает, что разовьется полноценное заболевание. Йельский университет выяснил: риск болезни в особенности повышен у курильщиков (комбинированное воздействие токсинов в дыме и вирусов нарушает защитную систему в носовой полости).



Ученые проанализировали клетки в легких и носовой полости группы добровольцев. Эти клетки подвергли воздействию вируса, дабы исследовать первую линию защиту против вирусной инфекции. Оказалось, оба типа клеток реагировали на вирус. Наблюдался не только противовирусный ответ, но и окислительная реакция (защита против табака и пыльцы).



Однако эти защитные реакции не активировались одновременно. То есть включалась либо одна, либо другая система. В целом клетки лучше справляются с вирусной атакой, чем с дымом. Но когда клетки подвергали воздействию сигаретного дыма, а затем риновируса, защита против вируса ослабевала.

