Напитки в рационе человека связаны с риском развития диабета

Медики констатируют: в России стремительно растет заболеваемость диабетом 2-го типа. Как отмечает "Медик Форум", зачастую в этом виновато неправильное питание. И, если за потребляемой пищей россияне еще пытаются следить, то напитки в своем рационе мало кто учитывает.



По словам врачей, напрямую спиртное не связано с диабетом, однако все эти напитки калорийны, приводят к набору лишнего веса и негативному воздействию на показатели сахара в крови. Следовательно, употребление алкоголя следует ограничить. Рекомендация относится ко всем напиткам, содержащим сахар.



Во-первых, это сладкая газировка, нередко сопровождающая фастфуд. Опасна даже диетическая газировка, ведь в ней есть искусственные подсластители, вызывающие острое чувство голода. Итогом может стать переедание. Аналогичная ситуация с фруктовыми соками, доступными в свободной продаже.



Медики советуют обратить внимание на качественную воду, напитки из фруктов и овощей, приготовленные в домашних условиях с помощью блендера или миксера. Классический компот из ягод или груш будет менее опасен для тела, если, конечно, в нем не содержатся высокие дозы сахара.

