Поможет ли «Новичок» не платить $3 млрд. долга России?

14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса объявит финальное решение по так называемому "долгу Януковича" – задолженности по еврооблигациям в размере $3 млрд. Летом 2017-го Высокий суд Лондона встал на сторону России. Украина подала апелляцию. Спросите, что изменилось за этот год? Ну, как же! А отравление Скрипалей, яд «Новичок», всемирный психоз на эту тему, санкции против России. Все эти события изменили политический фон принятия решения коллегией лордов-судей. Помогут ли они сэкономить нам такие необходимые для казны миллиарды?



Несколько слов о том, «а судьи кто?». Верхушка судебной ветви власти Англии состоит из трех судебных учреждений: Апелляционного суда, Высокого суда и Суда короны. Последний рассматривает резонансные преступления с участием присяжных. В этом его «фишка».



Высокий суд имеет три отделения: королевской скамьи, канцлерское (главный – лорд-канцлер) и семейное. Рассматривает широкий круг вопросов – от патентных споров и возмещения убытков вследствие столкновения кораблей до развода и алиментов.



Суд, в котором встретились Украина и Россия, называется Апелляционным и состоит из гражданского и уголовного отделений. Судьбу исков в нем вершат лорд-канцлер, бывшие лорды-канцлеры, лорд-главный судья (возглавляет гражданское отделение) и 18 лордов – апелляционных судей.



Теперь о самом споре. 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона принял решение не проводить полномасштабное судебное разбирательство по иску компании The Law Debenture Trust Corp. к Украине, поданному в интересах РФ. И одобрил ускоренное рассмотрение иска о возврате $3 млрд. долга и $75 млн. процентов.



23 июня 2017 года Министерство финансов Украины обжаловало решение Высокого суда Лондона и добилось замораживания его выполнения до рассмотрения апелляции. При этом СМИ сообщали, что украинская сторона обжаловала именно процессуальный аспект – ускоренное рассмотрение вопроса, а не решение по сути.



Спустя месяц, 26 июля 2017 года, появилось сообщение Минфина РФ, в котором утверждалось, что Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта 2017 года. И что этим документом английский суд обязал Украину выплатить (!) РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд., сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн. и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.



В свою очередь Минфин Украины опубликовал в тот же день прямо противоположную версию судебного решения из Лондона. В нашем заявлении говорилось, что "суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины".



Доигрались до того, что Европа, закрыв глаза на «политических узников» (читай – Юлию Тимошенко в Качановской колонии), подготовила проект Соглашения об ассоциации. А Россия решила показать, что нас ждет в случае его подписания, устроив в 2013 году пресловутую двухнедельную таможенную войну с Украиной

Между этими двумя датами – 22 января и 14 сентября – произошло событие, в корне меняющее политический фон принятия судебного решения: 4 марта 2018-го на скамейке в лондонском районе Солсбери были найдены без сознания российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юля, прилетевшая накануне из Москвы в Лондон проведать папу

Поскольку самого оригинала разъяснения Высокого суда Лондона никто из журналистов так и не увидел, в прессе стали фигурировать две противоположные версии. Эксперты считают, что это разные абзацы одного и того же текста. Просто каждая из сторон выбрала и озвучила те фразы, которые оказались в ее пользу. И на самом деле летом 2017-го в деле о $3 млрд. была достигнута «боевая ничья».Но тогда не совсем понятно, какой именно спор должен рассудить Апелляционный суд завтра: то ли непосредственно о выплате $3 млрд., то ли об ускоренном рассмотрении иска. Украинская сторона, напомню, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов.И тут самое время остановиться на этих самых аспектах. Тем более что они напрямую связаны с евромайданом: предоставление кредита в декабре 2013-го было частью крупномасштабного пакета экономических преференций, которые Украина получила от России за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС.Итак, с чего начать? Пожалуй, со старта игры в евроинтеграцию. Эксперты называют точкой отсчета апрель 2010 года, когда не оправдались надежды украинской элиты, возложенные на Харьковские соглашения. Новоизбранный президент Виктор Янукович так и не смог добиться от российской стороны пересмотра невыгодных для Украины цен на газ. Скидка, которую мы получили за продление аренды военно-морской базы в Севастополе на 25 лет, не решала проблемы.Именно тогда был принят закон «Об основах внутренней и внешней политики», где записали «европейский выбор Украины» и сотрудничество с НАТО (о чем «Версии» не так давно напоминали). А также началось заигрывание украинской власти с европейскими политиками и еврокомиссарами, крайне раздражавшее Россию.Доигрались до того, что Европа, закрыв глаза на «политических узников» (читай – Юлию Тимошенко в Качановской колонии), подготовила проект Соглашения об ассоциации. А Россия решила показать, что нас ждет в случае его подписания, устроив в 2013 году пресловутую двухнедельную таможенную войну с Украиной.В итоге Янукович на саммите в Литве ничего так и не подписал. Готовые к подобному сценарию западные фонды в содружестве с оппозицией двинули студентов на евромайдан. Вскоре народ в палаточном городке на Крещатике забыл, ради чего собрался, и «майдан за Европу» превратился в «майдан против президента».Россия тем временем выдала украинской власти, на тот момент – колоссу на глиняных ногах, поощрительный приз за отказ от Соглашения об ассоциации. 17 декабря 2013 года в Кремле состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии с участием первых лиц обоих государств.Были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве в авиационной (проекты по АН-70 и АН-124 "Руслан") и космической сферах, ядерной энергетике, финансах (план создания консорциума российских банков для кредитования совместных проектов на $20 млрд.) и даже... договор о строительстве моста через Керченский пролив в Крым.Помимо этих соглашений, была снижена цена на газ – до $265 за тысячу кубометров. И объявлено о предоставлении Украине российского кредита на $15 млрд., из которых $3 млрд. перечислялись сразу.Вокруг этих самых $3 млрд. и ведется спор в Лондоне. Почему Украине так важно, чтобы рассмотрение шло не по сокращенной процедуре, а по полной? Потому что это позволяет использовать в качестве аргументов военную и экономическую агрессию России в отношении Украины. Связь кредита с отказом от европейских ценностей. И возможность трактовать его как «взятку» Владимира Путина беглому президенту Виктору Януковичу, сверженному революционными массами, жаждавшими евроинтеграции.Высокий суд Лондона весной 2017 года не смог ввести этот «джентльменский набор умозаключений» в рамки английской правовой доктрины. Его решение означало, что рассматривается только факт отказа выплачивать долг, который 20 ноября 2015 года МВФ признал суверенным долгом Украины.Это означало признание долга межгосударственным, а не государственно-коммерческим, как долги частным кредиторам, которые были реструктуризированы в 2015 году усилиями нашего министра финансов Наталки Яресько. Известно, что России предлагались те же условия, что и «частникам», однако Москва отказалась, опираясь на позицию МВФ.21 декабря 2015 года наступил срок погашения $3 млрд. долга, а также $75 млн. процентов, но Украина их не выплатила. 16 февраля 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp. в интересах России подала иск к Украине в Высокий суд Лондона. 29 марта 2017 года было принято решение, оспоренное нами в апелляции. 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. И 14 сентября (т. е. завтра) пообещал огласить вердикт.Между этими двумя датами – 22 января и 14 сентября – произошло событие, в корне меняющее политический фон принятия судебного решения: 4 марта 2018-го на скамейке в лондонском районе Солсбери были найдены без сознания российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юля, прилетевшая накануне из Москвы в Лондон проведать папу.С тех пор английская, европейская и мировая пресса следит за «скрипалиным детективом». Как искали отравляющее вещество и нашли в России. Хотя его изобретатель доживает свой век в США. Как выздоравливал полицейский, первым потрогавший отравленных. И как погибла 44-летняя алкоголичка, нашедшая флакон с отравой на улице и принявшая его за духи.Газеты ждали похорон жертв отравления, но отец и дочь вышли из комы (Юлия даже показалась журналистам весной этого года), и сейчас их прячут в неизвестном месте от агентов российского ГРУ. Последних совсем недавно представила общественности английская полиция: двое мужчин с характерными фамилиями Петров и Бошаров ходили возле дома Скрипалей, держась за руки, и рассматривали коллекционные монеты в витрине магазина. Путин уже призвал агентов явиться прессе и рассказать о себе...И хотя эта история выглядит как продолжение детективных сериалов с осовремененным Шерлоком Холмсом, запад, и прежде всего страны «большой семерки», рассматривают обвинения вполне серьезно – как повод для введения новых санкций против России. Что характерно: первых с 2014 года санкций, не связанных с Украиной.Может ли нам при этом обрыбиться позитивное решение Апелляционного суда Англии? Будет ли оно окончательным и по существу? Завершится ли на этом судебная тяжба или проигравшая сторона пойдет выше – в Верховный суд Англии? Все это мы скоро узнаем.