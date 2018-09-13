Почему нам нужно быть антиамериканистами

Назвать себя антиамериканистом 11 сентября — примерно то же самое, что надеть футболку с надписью «Да здравствует Алжир!» в Безье или открыть свингерский клуб в Ватикане: вы, конечно, можете это сделать, но только на свой страх и риск. Это тем опаснее, что СМИ вновь сделали актуальными вопросы терроризма и ислама на фоне выхода нашумевшего доклада Института Монтеня, в котором мы узнаем, что Франция вот-вот окажется под пятой салафитов, чье влияние проявляется в том числе в интернете, в материалах «антизападного» и прежде всего «антифранцузского и антиамериканского» толка.



Да простят меня авторы доклада, но ваш покорный слуга вовсе не мусульманин, а язычник пантеистских взглядов, тогда как отстаиваемый здесь рациональный антиамериканизм не имеет ничего общего с религиозным фанатизмом и идеологическими позициями.



С самого своего формирования в 1776 году Соединенные Штаты Америки обостряют самые разные страсти. Американцев же, без сомнения, недолюбливают куда сильнее, чем какие-либо другие народы. Как ни парадоксально, этот антиамериканизм лишь служит интересам дяди Сэма и становится неотразимым аргументом в руках тех, кто называют антиамериканистов ворчунами и провокаторами. Америку винят во всех бедах, причем до такой степени, что возникает вопрос, не видит ли каждый в ней то, что ненавидит больше всего. Для ультраправых она — родина порнографии и консюмеризма, для левых — страна пуританства и расизма. Одни считают ее чересчур изолированной и этноцентрической, а другие порицают ее мультикультурализм. В некоторых случаях определение «первичный антиамериканист», которым пользуются немногочисленные защитники Дяди Сэма, к сожалению, не назвать незаслуженным. Как бы то ни было, нельзя не отметить и склонность к тому, чтобы приравнивать антиамериканистов к нацистам, коммунистам или исламистам.



Чтобы выбраться из тупика и заручиться хоть каким-то доверием к себе, нужно в первую очередь выйти за рамки антиамериканизма. Когда читаешь антиатлантистских мыслителей вроде коммуниста Режиса Дербе (Régis Debray) и националиста Александра Дугина, возникает следующий вопрос: они стали коммунистом и националистом из-за своего антиамериканизма или же стали антиамериканистами из-за коммунистических и националистических взглядов? Они действительно относятся к тому первичному антиамериканизму, который заключается в анализе истории и действительности через призму противостояния США с остальными. Америка винится во всех бедах мира. Только вот все это напоминает, скорее, не научный труд, а пафосную проповедь.



Конструктивный антиамериканизм наоборот стремится к рациональности и пытается отдалиться от таких глобальных представлений, чтобы стать звеном более масштабной борьбы: гуманизма. Дело в том, что главный недостаток Америки таков: она — враг мира. Судите сами: за 242 года существования эта страна находилась в состоянии войны 224 года, перемежавшихся недолгими периодами полумира. Она родилась на закате Просвещения и превозносилась им как завершение борьбы за свободу, однако попросту предала тех, кто (во Франции и других странах) увидел в ее появлении надежду на благо для человечества.



Несколько сотен поддерживавших Великобританию колонистов, около миллиона индейцев, сотни тысяч черных, 400 берберов, 25 000 мексиканцев, 60 000 испанцев, 1 740 000 японцев, 215 000 северокорейцев (четверть — мирные жители), 1 200 000 вьетнамцев (треть — мирные жители), 956 мирных жителей в Сербии, 2 100 — в Афганистане и 26 405 — в Ираке. Это печальные цифры жертв, которые записывают на совесть Америки на протяжение ее истории. Ко всему этому, разумеется, следует добавить миллионы раненых и более незаметные, но при этом не менее страшные преступления вроде изнасилований. В одной только Франции «освободителей» винят в 5 000 изнасилований, причем официальные цифры наверняка намного ниже действительных, поскольку эта тема была в свое время под запретом. В Германии официальное число изнасилований со стороны американских солдат составило 11 400. Данный параграф лишь кратко обозначает преступления, которые страна звездно-полосатого флага совершила с момента своего формирования, изгадив кровью и мерзостью то, что должно было стать предзнаменованием эпохи мира для всего человечества. После такого позиция «первичных антиамериканистов» сразу становится понятнее…



Разумеется, в США были великие граждане, которые осуждали преступления своей страны, а мирные жители в любом случае не отвечают за выходки манипулирующего ими руководства. Вспомним хотя бы воинственную паранойю, которую развели Рамсфелд и Вулфовиц (под надзором Буша), чтобы заставить американскую общественность потребовать войны с Ираком. Число воинственно настроенных американцев возросло с 15% в 2001 году до 70% в 2003 году. Что это, глупость или потворство? История рассудит. В любом случае, убивать невинных, чтобы поквитаться за смерть других невинных — неприемлемый с нравственной точки зрения метод. Поэтому никто из нас не призывает уничтожить Америку (гамбургеры и опиаты и так прекрасно справятся с этим). Что касается ее гегемонии, я, не краснея, говорю: да, с ней нужно покончить. Причем не из какой-то политической или религиозной идеологии, а из прагматизма. Ради блага всего человечества.



Если страна считает, что ей поручена «божественная миссия», и она объявляет крестовый поход против «оси зла», пора отправить к ней психиатров и, что самое главное, отобрать у нее ядерное оружие. Те, кто называют Трампа «психом», неправы: он не больший псих, чем Буш или Рейган. Все они — просто американцы. Этим недугом охвачена вся страна (или, по крайней мере, большая ее часть): речь идет о смеси комплекса Икара и паранойи, врожденном пороке «гомо американус», который отчаянно нуждается в карикатурном враге. Он сам выстаивает и моделирует его, раскрашивая его то в красный цвет коммунизма, то в зеленый ислама (или инопланетян в самых запущенных случаях).



Тем из читателей, кто знает о моих либеральных взглядах, все это покажется удивительным: либерал пишет антиамериканский манифест? Да! Потому что существует один вопрос, ответ на который кажется очевидным, пока мы на самом деле не задаем его: США — действительно либеральная страна? Такая же либеральная, как коммунистический Китай. Не является ли показной либерализм страны достигших всего самостоятельно людей прикрытием для мировой гегемонии? Дело в том, что принципы гегемонии и империализма чужды либерализму, который наоборот представляет собой наследника гуманизма и Просвещения. Философ Айн Рэнд (Ayn Rand) была одной из ключевых фигур либеральной мысли, но это не помешало ей выступать против участия США во Второй мировой войне и против войны во Вьетнаме: в рамках своего «рационального патриотизма» он считала, что стране не нужна война, если она не находится в непосредственной угрозе. В книге «Капитализм. Незнакомый идеал» она писала: «Предприниматель и воин — две антагонистические фигуры». Такой взгляд в корне отметает представления о «высшем предназначении» и роли «мирового жандарма», которые так близки американским политикам и общественности.



Либерализм и антиамериканизм вовсе не являются взаимоисключающими представлениями. Более того, можно утверждать (при должном знании основополагающих принципов либеральной мысли), что подлинный либерал может лишь выступать против США, как в нравственном, так и политическом плане. Дональд Трамп представлял (или делал вид, что представляет) настоящий либерализм без нравственных прикрас в цветах атлантистского империализма и с прицелом на национальные интересы. Его девизами были «Америка прежде всего» и «Вернем Америке былое величие». Это величие должно было заключаться не в том, чтобы давить остальных и прижигать напалмом «общечеловеческие ценности», а в том, чтобы подняться выше других с помощью труда и инноваций в соответствии с заветами подлинного либерализма. Только вот под влиянием ястребов-неоконсерваторов и ВПК политику Трампа можно назвать какой угодно, но не либеральной.



Стоит отметить, что многие люди во Франции и США путают политический либерализм с экономическим. Страна может ориентироваться на рынок и свободную торговлю, но в то же время проводить авторитарную внутреннюю и империалистическую внешнюю политику: примерами тому служат как Китай, так и США Трампа. Санкции против Ирана и запрет европейским предприятиям инвестировать в эту страну, угрозы полного уничтожения Северной Кореи, законы против мусульман… Все эти меры никак не стыкуются с либерализмом и отражают, скорее, популистский и воинственный национализм. Но что бы ни говорили на этот счет правое крыло республиканцев и французские национал-либералы вроде Лекена и Менара, либерализм и национализм — совершенно непримиримые доктрины: первый опирается на индивида и его личные свершения, тогда как второй основывается на этническом сообществе.



Подлинный либерализм (свобода слова, движения, мысли, инвестиций) сможет по-настоящему укорениться в мире только с крахом политического, экономического и (что самое главное) культурного империализма США. Признаю, ярлык «антиамериканский либерал» выглядит необычно. Как бы то ни было, это связано с тем, что в Европе большинство самопровозглашенных либералов на самом деле являются ярыми атлантистами, мешая в одно два совершенно разных мышления. Потому что быть либералом и выступать за интересы чужой страны — еще больший идиотизм, чем быть либералом и националистом. Либерал не может выступать за интересы того или иного государственного образования (особенно иностранной державы), поскольку сама идея либерализма предполагает выход за границы этноса и формирование общества свободных людей. Есть ли больший враг свободы государства, в частности американского государства?



Цель данной статьи не в том, чтобы призывать ненавидеть США или наоборот приуменьшать их злодеяния: я просто предлагаю новую, рациональную и спокойную стратегию антиамериканизма, которая должна стать частью более широкой программы гуманизма. Мы не гуманисты, потому что против США. Мы против США, потому что мы — гуманисты. Борьбу нужно вести с помощью разума, а не пафоса. Мы должны быть антиамериканистами не во имя бога или «классовой борьбы», а ради человечества и свободы. Либеральный гуманизм должен подвести нас к борьбе со всеми проявлениями империализма (коммунизм, исламизм, сионизм, фашизм), которые становятся препятствием на пути расцвета человеческого гения.

