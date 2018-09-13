Дело против Савченко и Рубана могут передать в суд в октябре

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос надеется, что дело в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана о подготовке терактов в Киеве передадут в суд в октябре. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана завершено. По его словам, суд должен начаться уже в этом году.



"Следствие закончено, материалы дела переданы адвокатам Рубана и Савченко… Адвокаты знакомятся, они это пытаются делать очень быстро, но знакомятся… Только подпишут, и дело будет передано в суд. Надеюсь, что к концу сентября они ознакомятся с материалами. В октябре мы предполагаем, если не будет затягивать защита, мы передадим обвинительный акт в суд", — цитирует Матиоса сайт телеканала "112 Украина".



Рубан был задержан СБ Украины в марте при попытке выехать из неподконтрольной Киеву территории Донбасса на подконтрольную территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.



Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

