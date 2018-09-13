Лавров: доверие между Россией и Западом можно восстановить только совместными усилиями

Взаимопонимание между Россией и Западом было утрачено не по вине Москвы, поэтому взаимное доверие может быть восстановлено только совместными усилиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству DPA.



"Международные отношения - это улица с двусторонним движением, поэтому усилия по восстановлению доверия должны предприниматься, как минимум, всеми сторонами. Тем более что взаимопонимание между нашими государствами было подорвано не по вине России", - подчеркнул глава МИД РФ.



"За последние четверть века мы делали максимум возможного, чтобы межгосударственное общение в Европе развивалось на принципах равноправия и добрососедства, выдвигали различные инициативы на этот счет, включая проект Договора о европейской безопасности, - продолжил он. - К сожалению, западные государства не поддержали такой настрой. Предпочли линию на военно-политическое сдерживание России. Ее кульминацией стал внутриполитический кризис на Украине в феврале 2014 года".



Министр напомнил, как три европейских государства (Германия, Польша и Франция) сначала выступили гарантами соглашения между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а затем "отказались от своих гарантий, по сути, санкционировав государственный переворот". "А когда пришедшие к власти в Киеве ультранационалисты развязали кровавый террор против собственных граждан, то во всех проблемах обвинили Россию, ввели против нас односторонние санкции", - отметил Лавров.



В этой связи он указал, что "напряженность в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится международной безопасности и стабильности, но еще не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять". "Для этого необходимо отказаться от логики игр с нулевой суммой и выстраивать общение исключительно на принципах честности, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами - такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров", - подчеркнул глава российского дипведомства.



Министр отметил, что российско-европейские отношения находятся не в лучшей форме, так как русофобские силы внутри ЕС, вдохновляемые подсказками из-за океана, продолжают энергично навязывать восприятие Москвы как источника стратегических вызовов.



"Сожалеем, что Брюсселю не хватило самостоятельности, и там взялись раскручивать антироссийскую санкционную спираль по указке из Вашингтона. Нас немало удивило, с какой поспешностью в Евросоюзе добровольно согласились терпеть многомиллиардные убытки, а американцы потерь не несли и не несут. Насколько это нужно европейцам, решать им самим", - отметил глава российского дипведомства.



При этом, по его словам, "не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает пагубность конфронтационного курса в отношении России". "Мы не рассматриваем двусторонние отношения через призму "свой-чужой", - продолжил Лавров. - Для нас Евросоюз не противник, а важный сосед и партнер. Обширные российско- есовские связи в различных областях, общая энергетическая и транспортная инфраструктура предопределяют взаимодополняемость и позитивную взаимозависимость наших экономик и, как следствие, взаимовыгодный характер нашего диалога".



Он также подчеркнул, что перед Москвой и Брюсселем стоят общие реальные угрозы безопасности. "Эффективно противостоять им можно, лишь объединившись. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым, сильным и самостоятельным в принятии стратегических решений игроком", - указал глава МИД РФ.



