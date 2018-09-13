Координатор ОБСЕ Фриш посетил 10 украинских пленных в Донбассе

Координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают в ЛДНР, а также с 5 лицами, заключёнными до начала конфликта, которые пожелали быть переведенными в Украину для отбывания наказания.



"У нас были конфиденциальные беседы с 10 лицам", - сообщил Т.Фриш на брифинге в четверг в Киеве.



Он также сообщил, что пообщался с пятью лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта в Донбассе, и эти люди выразили желание, чтобы их перевели на подконтрольную правительству территорию для отбывания наказания.



Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил, что встречался, в том числе с журналистом и публицистом Станиславом Асеевым.



Координатор СММ ОБСЕ не вдавался в подробности встреч с украинскими пленными в ЛДНР. В частности, он отказался озвучить список фамилий людей, которых он посетил.



При этом Т.Фриш добавил, что ему пояснили причины, по которым он не может пообщаться со всеми украинскими пленными.



В то же время, отвечая на вопросы журналистов о конкретных лицах, удерживаемых в ОРДЛО, Т.Фриш подтвердил, что ему удалось пообщаться Богданом Пантюшенко, Александром Кориньковым, Сергеем Глондаром.



Кроме того, он ушел от ответа на вопрос, удалось ли договориться о связи по телефону украинских заложников с их родственниками.



В то же время, Т.Фриш отметил, что условия, в которых находятся удерживаемые лица на подконтрольной Киеву территории и в ЛДНР, схожи. "Условия в местах лишения свободы по обе стороны от линии столкновения очень похожи. То же касается и отношения к этим лицам", - сказал он.

