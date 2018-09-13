В доклад Совбеза ООН по КНДР внесли поправки, на которых настаивала Россия

Поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе постпредства РФ при ООН, комментируя ситуацию вокруг этого документа.



"В настоящий момент в доклад группы экспертов комитета 1718 внесены поправки, о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее, - информировали в пресс-службе. - На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН".



От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. По ее словам, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами".



"Никто не покушается на ее независимый статус, однако не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума, - пояснили в пресс-службе российской миссии. - Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран".



31 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам после закрытых консультаций СБ ООН по КНДР, что РФ заблокировала дискуссию в Совете Безопасности ООН по докладу о выполнении санкций в отношении Пхеньяна до внесения в него поправок.



24 августа Россия заблокировала принятие повестки санкционного комитета СБ ООН, однако его председатель отказался отразить в докладе эту позицию. Тогда Небензя заявил, что РФ и другие делегации "выразили обеспокоенность регулярными утечками информации из комитета и запросили их расследования".



4 августа агентство Reuters и телекомпания CNN распространили конфиденциальный доклад ООН. В его подготовке в течение шести месяцев участвовали независимые эксперты, которые оценивали исполнение санкций ООН. Из документа, с которым ознакомилось агентство, следует, что Пхеньян продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы в нарушение санкций ООН.



На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве возмущены утечками среднесрочного доклада по санкциям в отношении КНДР в СМИ еще до его обсуждения и намерены потребовать от секретариата ООН незамедлительно провести тщательное расследование этого инцидента. 25 августа председатель комитета 1718, постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остером заявил, что пока не принял решения относительно расследования утечки доклада.



