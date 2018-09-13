Министру Омеляну детективы НАБУ вручили "пидозру" о незаконном обогащении

Детективы НАБУ вручили подозрение о незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сообщил сам Омелян на своей странице в Facebook.



"В 08:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - написал Омелян.



Он считает, что это связано с его визитом под суд над экс-нардепом Николаем Мартыненко. В то же время министр отмечает, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 миллиардов гривень.



Он также анонсировал брифинг министерстве в 17:30.



Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому. Им инкриминирован вывод 17,28 миллиона долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Владимир Омелян 21 апреля пришел в суд, где проходило заседание об избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко, чтобы того отдали ему на поруки.

