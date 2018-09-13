"Оппоблок" требует отставки Климкина из-за его высказываний о поставке воды в Крым

Партия "Оппозиционный блок" выступает за отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина в связи с его высказыванием о невозможности заключить контракт на поставку воды в оккупированный Крым, где будет указана принадлежность полуострова России.



"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид", - сказано в заявлении партии, опубликованном на сайте "Оппозиционного блока" в четверг.



Политическая сила также потребовали от власти прекратить блокирование подачи пресной воды в Крым.



Ранее СМИ приводили слова главы МИД П.Климкина о том, что Украина не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Крым, если в договоре будет указана принадлежность Крыма России.

