Apple прекратила продажу самых популярных iPhone

Компания Apple прекратила продажи своих самых популярных моделей смартфонов - iPhone X, а также IPhone SE и iPhone 6s. Об этом пишет The Verge.



По информации издания, несмотря на слухи о низких продажах прошлогоднего флагмана iPhone X, в действительности он продавался довольно хорошо.



Гендиректор компании Тим Кук заявил, что продажи iPhone X превзошли все ожидания. Он стал самым продаваемым с момента выхода на рынок.



И тем не менее, уход с рынка iPhone X после появления более актуальных смартфонов, по мнению авторов издания, имеет смысл.

