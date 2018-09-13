За попытку откупиться от пьяного ДТП мужчине грозит 8 лет тюрьмы

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии и предоставление неправомерной выгоды, мужчина может провести до 8 лет в местах отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.



“Немировская местная прокуратура Винницкой области направила в Липовецкий районный суд обвинительный акт в отношении гражданина, который с целью вынесения судьей местного суда в его пользу положительного решения по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), преследуя цель избежать дополнительного административного взыскания по указанной статье в виде возмездного изъятия транспортного средства, предложил и в дальнейшем предоставил председательствующему по делу судье неправомерную выгоду в размере 100 США”, - говорится в сообщении.



Предмет неправомерной выгоды в мая 2018 года был изъят работниками прокуратуры в служебном кабинете судьи. По результатам проведенных следственных действий, факт предоставления неправомерной выгоды подтвердился, подозреваемый вину признал в полном объеме.



За указанное уголовное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

