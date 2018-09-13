Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" боевика ИГИЛ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Таджикистана, разыскиваемого Интерполом.



Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы, 29-летний мужчина разыскивался таджикскими правоохранительными органами за совершение террористической деятельности.



Злоумышленник в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГИЛ. По информации погранведомства, в дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из активных участников этой экстремистской организации.



Пограничники задержали иностранца, составили соответствующие процессуальные документы и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

