Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" боевика ИГИЛ
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Таджикистана, разыскиваемого Интерполом.
Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы, 29-летний мужчина разыскивался таджикскими правоохранительными органами за совершение террористической деятельности.
Злоумышленник в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГИЛ. По информации погранведомства, в дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из активных участников этой экстремистской организации.
Пограничники задержали иностранца, составили соответствующие процессуальные документы и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.
Источник: Интерфакс-Украина
14:47