АМКУ рекомендовал Минздраву установить четкие правила рекламы лексредств

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Министерству здравоохранения обязательные к рассмотрению рекомендации относительно разработки и принятия нормативно-правовых актов по установлению четких и прозрачных правил промоции и маркетинга лекарственных средств для всех участников рынка.



Как сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в соцсети Facebook, рекомендации были предоставлены с целью обеспечения для конечных потребителей возможности объективного и беспристрастного, самостоятельного выбора препаратов в аптечных учреждениях, а также предотвращения искажения конкуренции на рынке и реализации препаратов по завышенным ценам в результате использования маркетинговых инструментов.



Она уточнила, что с момента публикации (в конце 2016 года) отчета по результатам исследования фармрынков в 2014-м – первой половине 2016 года, в котором среди прочих рекомендаций было установление четких взаимоотношений в сфере промоции и маркетинга лекарств, до настоящего времени в комитет не поступали на согласование какие-либо проекты нормативно-правовых актов по урегулированию маркетинговых услуг в фармотрасли.



В то же время реализация лекарственных средств при помощи маркетинговых услуг пользуется большим спросом, о чем свидетельствуют многочисленные обращения участников фармрынка к АМКУ с просьбой предоставить разъяснения относительно соответствия применяемых ими маркетинговых услуг для реализации лекарств законодательству о защите экономической конкуренции.



"Это свидетельствует о существовании общественного запроса участников фармацевтического рынка в установлении четких и понятных условий заказа и предоставления маркетинговых услуг", - отметила С.Панаиотиди, подчеркнув, что комитет, в свою очередь, предоставляет рекомендации и выводы на основании обращения конкретного субъекта хоздеятельности, что является документом индивидуального действия и не может по умолчанию применятся ко всем участникам рынка.



Как сообщалось, в ноябре 2016 года АМКУ обнародовал отчет по результатам исследования фармрынков в 2014-первой половине 2016 годов, в котором констатировал значительную рыночную власть фармдистрибьюторов "БаДМ", "Вента" и "Оптима-Фарм" и признаки монополизма в рознице.

